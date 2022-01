Conducerea Primariei comunei Santana de Mureș a atribuit, in data de 13 ianuarie 2022, societații Drumuri și Poduri Mureș SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 1.770.786 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor din cadrul proiectului "Modernizarea unor strazi in comuna Santana de Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit caietului de sarcini al licitației, durata … Source