Mai multe străzi din Cristian rămân fără curent electric Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in cursul zilei de miercuri, 27 ianuarie, in localitatea Cristian din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interrupt in intervalul orar 08.00-16.00 pe strazile S.Popovici, Piața Libertații, Nisipului, Morii, Marașești, Lunga, Laterala și Ghimbavului. SDEE Brașov multumeste clientilor sai pentru intelegere. Pentru apeluri de urgența clienții pot apela serviciul de call-center la numarul 0800-500-929 sau la numarul scurt 0268-929. Daca apreciezi… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

