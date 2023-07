Mai multe străzi din Chişinău stau fără marcaje de săptămîni la rînd Mai multe strazi din Chisinau au primit in ultima perioada un strat nou superior, subtire, de asfalt, care ar avea rolul sa niveleze carosabilul si sa aiba rolul de strat de uzura. Totusi, problema e ca majoritatea acestor strazi, dupa ce au primit stratul nou de asfalt, n-au primit si marcajele rutiere pe care le aveau anterior, iar astfel au inceput a devenit zone de pericol major pentru sofe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

