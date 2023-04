Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT la Alba Iulia. Femeie lovita pe trecerea de pietoni, in zona magazinului Lidl din centrul orașului Un accident rutier s-a petrecut marți dupa-amiaza in centrul municipiului Alba Iulia. O femeie a fost lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni din dreptul supermarketului Lidl. Potrivit IPJ…

- Centrul orasului Hamburg, al doilea cel mai mare oras din Germania, este invaluit duminica, 9 aprilie, de coloane uriașe de fum negru, in urma unui incendiu de proporții la doua depozite. Autoritațile au emis o alerta pentru populație, transmite DPA, citata de Agerpres. „Centrul orasului Hamburg este…

- Cinematograful Timiș din Piața Victoriei va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, dupa Victoria, care funcționeaza deja din 2022. Cu aproximativ 19,1 milioane de lei se va realiza un veritabil centru multifunctional pentru activitati culturale.

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Irineu, marți, 14 martie 2023, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, mai mulți preoți și credincioși din protopopiatul Sebeș, coordonați de parintele protopop Ionel Arsu, au donat sange, contribuind la realizarea necesarului zilnic și, totodata,…

- FOTO| Noua parcare din centrul orașului Alba Iulia, pe cale de a fi finalizata! FOTO| Noua parcare din centrul orașului Alba Iulia, pe cale de a fi finalizata! Parcarea din zona centrala a orașului Alba Iulia va fi finalizata in curand. O treime din noul lot de locuri de parcare se afla pe o porprietate…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in municipiul Satu Mare. Informatii actualizate despre intreruperile in alimentarea cu energie electrica, sunt disponibile pe site-ul: www.distributie-energie.ro

- FOTO-VIDEO: Trafic restricționat in centrul municipiului Alba Iulia. Au inceput lucrarile de modernizare a infrastructurii rutiere In centrul municipiului Alba Iulia au inceput luni dimineața lucrarile de modernizare și reabilitare in cadrul primului proiect de mobilitate urbana. Astfel, circulația…

- „Soselele noastre"„Lucrarile la sosele fac progrese, desi incet in districtele Cernauti, Cotmani, Siret si Storojinet. In districtul Vijnitei si Radautului ele nu pot fi puse repede intr-o stare dainuitoare, trainica, din causa ca comunicatia este mare. In districtul Sucevei nu ...