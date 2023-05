Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 9 mai, pana la ora 14.00, in Baia Mare, str. Victoriei de la nr.149 – 169 și de la nr.180 – 248, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 8 mai, pana la ora 14.00, in Baia Mare, bd. Independenței nr. 31, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Doi barbați din Targoviște sunt cercetați pentru furt de curent electric. Vineri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, alaturi de reprezentanții unui furnizor de energie electrica, au organizat o acțiune pe raza orașului, pe linia depistarii și sancționarii persoanelor care sustrag…

- Reprezentantii Vital anunta intrerupere furnizarii apei potabile miercuri, 3 mai, intre orele 9.00 si 16.00, in Baia Mare, str. Petre Dulfu nr.6, str. Ion Slavici nr.3, str. Ion Luca Caragiale nr.4, pentru lucrari de cuplare la rețeaua noua. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a pus in dezbatere publica noile tarife de distribuție la energie electrica, valabile de la 1 aprilie, care au creșteri, pentru nivelul de joasa tensiune, de la 8% la 30%, in funcție de zona, potrivit calculelor noastre.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabil miercuri, 15 martie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, str. Garii, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Source

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 2 martie, intre orele 09.00 si 14.00, in Baia Mare, str. Rapsodiei nr.3, 4, str. Vasile Lucaciu nr.160 – 204, pentru lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…