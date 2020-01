Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state au incalcat embargoul asupra livrarilor de arme catre Libia pe care s-au angajat sa-l respecte la summitul international de la Berlin de saptamana trecuta, a anuntat sambata ONU, transmite dpa, citata de Agerpres. "De-a lungul ultimelor zece zile, numeroase avioane cargo si alte aeronave…

- (UPDATE)Liderii principalelor tari implicate in conflictul din Libia s-au angajat duminica sa respecte embargoul asupra armelor, decis in 2011 de Organizatia Natiunilor Unite, a anuntat cancelarul german, Angela Merkel, duminica, dupa conferinta internationala privind conflictul

- Turcia este hotarata sa foloseasca ''toate mijloacele puterii sale politice, diplomatice si militare" pentru a proteja guvernul recunoscut de ONU al Libiei, a declarat sambata presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan potrivit Agerpres. "Turcia va continua sa ramana in Libia pana cand guvernul legitim…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va merge in Germania in acest weekend pentru a participa la conferinta pentru Libia de la Berlin si a cere sustinerea armistitiul fragil din statul nord-african si retragerea tuturor puterilor straine din conflict, a informat Departamentul de Stat, relateaza Reuters.…

- In mod normal, dreptul la vot al unei țari membre a ONU este suspendat in cazul in care nu si-a platit cotizația de membru in ultimii doi ani. Zece state și-au pierdut dreptul de vot in Adunarea generala a Națiunilor Unite, a anunțat purtatorul de cuvant al ONU. Este o decizie luata deoarece aceste…

- Un summit consacrat detensionarii situatiei din Libia, care va fi gazduit de Berlin, va avea loc cel mai devreme la inceputul anului 2020, au declarat luni surse diplomatice germane pentru dpa. La jumatatea lunii decembrie este prevazuta o reuniune pregatitoare la nivel de diplomati de…

- Turcia, Iordania si Emiratele Arabe Unite (EAU) au incalcat "flagrant" embargoul ONU asupra livrarilor de arme catre Libia, indica un raport confidential al Natiunilor Unite citat vineri de dpa potrivit Agerpres. Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi…