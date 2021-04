Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane vaccinate cu serul AstraZeneca au murit in urma formarii de cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri identificate pana acum, a anunțat Agentia britanica de reglementare a medicamentelor si produselor medicale, potrivit AFP, preluata

- Șapte persoane din Marea Britanie au murit din cauza unui sindrom rar de coagulare a sangelui dupa ce au fost vaccinate cu AstraZeneca, noteaza Mirror. Totodata, 30 de persoane au suferit cheaguri de sange...

- Premierul italian Mario Draghi a anuntat vineri ca va fi vaccinat cu AstraZeneca, dupa suspendarea acestuia cateva zile din cauza unor tulburari rare si grave de coagulare la unele persoane vaccinate, fara o legatura dovedita cu serul, noteaza AFP. "Nu am facut inca o rezervare, dar grupul meu de varsta…

- "In ceea ce priveste numarul de persoane programate, in ultimele 24 de ore, pentru vaccinul de la AstraZeneca pot sa va spun ca au fost anulate 33.000 de programari din totalul celor 446.896 de programari care erau in platforma informatica de programare. Cu toate acestea, pot sa va spun ca la acest…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a respins luni ideea ca Marea Britanie sa suspende campania de imunizare cu vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, dupa ce Germania s-a alaturat statelor care au anuntat suspendarea utilizarii sale, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Boris…

- Cristian Tudor Popescu a anuntat, luni seara, ca el se va vaccina cu AstraZeneca chiar daca mai multe state europene au anuntat ca suspenda acest produs din campania de vaccinare. CTP a argumentat „logic” ca nu ar trebui sa fie motive de teama. Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe care trebuie sa-i urmati…

- "Luam o pauza in Norvegia cu vaccinarea cu AstraZeneca. Așteptam informații pentru a vedea daca exista o legatura intre vaccinare și cazurile de cheaguri de sange", a declarat Geir Bukholm, oficial al Institutului Național de Sanatate Publica, intr-o conferința de presa. Bukholm a precizat ca decizia…

- Escrocherie cu vaccinuri anti-Covid. Pandemia de COVID-19 este un bun prilej pentru unii de a face rost de un ban in plus. Și nu vorbim aici de cațiva lei. Din dorința de imbogațire, pe internet circula numeroase oferte pentru vaccinuri anti-Covid omologate și neomologate, dar, probabil, produsele oferite…