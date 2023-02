Mai multe sportive au fost agresate sexual de antrenorul Constantin Iacoban Constantin Iacoban, un cunoscut antrenor de atletism din Capitala, a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuala. Antrenorul a agresat sexual mai multe sportive prin care și o tanara de doar 15 ani, dupa ce a ademenit-o intr-o garsoniera sub pretextul unui masaj pentru refacerea musculara. Antrenorul este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni in branșa. Cunoscutul antrenor de atletism din Capitala, Constantin Iacoban, este acuzat ca a agresat sexual mai multe sportive. Antrenorul ar fi ademenit o tanara de doar 15 ani intr-o garsoniera sub pretextul unui masaj de refacere musculara. Scenele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

