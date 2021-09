Mai multe spitale încearcă să suplimenteze locurile pt pacienții CoVID Mai multe spitale incearca sa suplimenteze locurile pt pacienții CoVID SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Peste 400 de oameni bolnavi de CoVID-19 sunt internați în secțiile de Terapie Intensiva. Este cel mai are numar din ultima perioada, de peste doua saptamâni. Tot mai multe spitale încearca sa suplimenteze locurile pentru pacienții infectați cu coronavirus, în contextul în care, la nivel național sunt internați 3.338 de oameni. La Spitalul Clinic Județean Mureș, medicii sunt îngrijorați ca în scurt timp nu vor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

