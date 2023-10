Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Isaccea – Direcția Regionala Vamala Galați, impreuna cu sprijinul Echipelor Mobile din cadrul D.R.V. Galați , in baza analizei de risc referitoare la comerțul cu marfuri contrafacute pe ruta Polonia – Slovacia – Ungaria- Romania – Ucraina, au…

- Autoritațile din județul Argeș au descoperit 8 stații care nu respectau absolut nicio norma legislativa. Opt statii care comercializeaza gaz petrolier lichefiat (GPL) in judetul Arges au fost inchise in urma controalelor facute in ultima perioada, deciziile fiind luate dupa ce echipele de verificare…

- In prima jumatate a anului in curs, Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, nu mai puțin de 44.472 de vehicule, la nivelul intregii țari, in urma controalelor fiind constatat faptul ca 44,16% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru…

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele șase luni din anul 2023, 44.472 de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 44,16% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care…

- Campania Nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca și pentru verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecția sanatații lucratorilor de catre angajatorii…

- ITM Alba: amenzi de peste 12.000 de lei și zeci de avertismente dupa controale la angajatori din județ. Nereguli descoperite Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 12.000 de lei și zeci de avertismente in urma controalelor derulate in perioada 24-28 iulie, la firme din județ. In domeniul…

- Inspectorii de sanatate publica au supus analizelor probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele mai multe dintre probele necorespunzatoare au fost cele provenite din fantanile publice si individuale."Populatia judetului Buzau se aprovizioneaza cu apa pentru…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau atrage atentia cu privire la riscul ridicat de imbolnavire cu “boala apei” ca urmare a faptului ca aproximativ 60% dintre probele de apa prelevate din fantani in prima parte a anului au fost necorespunzatoare consumului uman, scrie Agerpres.Inspectorii de sanatate…