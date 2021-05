Mai multe spații de detenție la Penitenciarul Târgu Jiu Penitenciarul din Targu Jiu va avea ma multe spații de detenție. In acest sens este necesar un contract de prestari servicii de proiectare pentru realizarea unui proiect tehnic și asigurarea asistenței tehnice in vederea transformarii unei magazii in spații de detenție. Va fi nevoie și de construirea unei rețele de canalizare, avand in vedere ca noile spații trebuie sa fie prevazute și cu sistem de alimentare cu apa și cu bai. Conducerea Penitenciarului Targu Jiu a aprobat suma de 44.000 de lei pentru realizarea proiectului de extindere a camerelor de detenție. De-a lungul timpului Penitenciarul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile Juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au respins marți, rapoartele de activitate pe 2019 și 2020 ale Avocatului Poporului. Primirea unui aviz negativ asupra activitații din partea Parlamentului este un pas înainte pentru demiterea șefului instituției. De altfel, Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR…

- Coalitia de guvernare face primul pas pentru revocarea Avocatului Poporului, in persoana Renatei Weber. Rapoartele de activitate din ultimii doi ani vor fi discutate marti de comisiile juridice reunite ale Parlamentului. Miercuri, rapoartele ar urma sa fie respinse si in plenul reunit al Camerei Deputatilor…

- Adrian Mititelu jr., patronul FC U Craiova, a povestit cum traiește tatal sau meciurile oltenilor din inchisoare. 5 noiembrie 2020 e data la care Adrian Mititelu senior a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare in procesul transferului lui Mihai Costea la FCSB, din 2011. In ianuarie 2021,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, o sesizare a Avocatului Poporului si a decis ca, in cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani. Curtea Constitutionala a…

- Avocatul Poporului, Renate Weber , ii cere premierului Florin Citu sa-i comunice motivele pentru care cele 20 de hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de la inceputul anului 2021 pana in prezent nu au fost publicate in Monitorul Oficial. “Avand in vedere ca publicarea…

- "Aceasta este o cerinta care nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia noastra actuala. Cata vreme vaccinarea este o chestiune absolut bazata pe consimtamantul persoanei, a impune astfel de conditii este categoric, categoric nu ca excesiv, este dincolo de lege. Acum, intrebarea e cati dintre…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, afirma ca niciun angajator nu poate impune unui angajat sa se vaccineze impotriva Covid, pentru ca o astfel de condiție ”nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia noastra actuala”. „Aceasta este o cerinta care nu-si gaseste sub nicio forma suport in legislatia…

- La fel cum fiecare casa are nevoie de o bucata de pamant pentru a fi construita si amplasata, fiecare website de pe Internet are nevoie de un spatiu unde va fi gazduit. Considerati acest spatiu ca echivalentul online al imobilului, un loc unde toate datele unui website vor fi pastrate in siguranta.…