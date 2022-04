Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe site-uri guvernamentale, printre care cel al Guvernului și cel al Armatei, au fost atacate cibernetic astazi dimineața. Purtatorul de cuvint al Guvernului roman, Dan Carbunaru, a declarat la Digi24 ca atacul a blocat accesul utilizatorilor la pagina, nefiind afectate date sensibile sau confidențiale.…

- Serviciul Roman de Infromații precizeaza ca atacul cibernetic care a avut loc vineri dimineața a fost lansat din afara Romaniei, hackerii exploatand „ vulnerabilitați de securitate cibernetica”. Atacul a fost revendicat de un grup de hackeri pro-rus, care au mai lansat atacuri asupra site-urilor unor…

- Vineri dimineața, accesarea site-urilor gov.ro, mapn.ro si politiadefrontiera.ro, cfrcalatori.ro si a site-ului unei instituții financiare a fost afectata de o serie de atacuri cibernetice de tip DDOS (distributed denial of service). Specialistii IT de la nivelul structurilor guvernamentale colaboreaza…

- Ministrul ceh de interne, Vit Rakusan, a acuzat joi o grupare de hackeri rusi de atacuri informatice, comise miercuri, impotriva portalului administratiei publice din Cehia, precum si impotriva a 12 site-uri web apartinand unor spitale si entitati private, relateaza EFE. Fii la curent cu cele…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Mașina in care se afla premierul Libiei a fost atacata cu gloanțe joi dimineața, fiind suspectata o tentativa de asasinat. Potrivit unei surse guvernamentale, oficialul a scapat nevatamat. Sursa a spus ca incidentul s-a petrecut in timp ce Dbeibah se intorcea acasa și spune ca a fost cu siguranța o…

- Cel putin cinci membri ai fortelor pakistaneze au fost ucisi de tiruri venite din Afganistan, a anuntat duminica armata pakistaneza. Atacul a fost revendicat de talibani pakistanezi, transmit AFP, Reuters si dpa. Atacul s-a produs in districtul Kurram din provincia nord-vestica Khyber Pakhtunkhwa,…

- Președintele Guineei-Bissau spune ca a supraviețuit unei tentative de lovitura de stat, dupa ce atacatori inarmați cu mitraliere și AK-47 au atacat palatul Guvernului pentru cinci ore. In tot acest timp, președintele și prim-ministrul se aflau in sediul Guvernului, informeaza intr-o analiza Aljazeera.com.…