- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: ​ La data de 19.07.2018, incepand cu ora 09.00, intr-un dosar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor in cazul subofiterului de la ISU Cluj ranit dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. Subofiterul a suferit un traumatism cranio-facial si este internat la UPU.Surse medicale au declarat…

- Un numar de 14 perchezitii domiciliare au fost efectuate joi in judetul Brasov, intr-un dosar penal privind fapte de coruptie, fiind vizate si doua institutii publice, au informat reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie (DGA). Potrivit unui comunicat de presa transmis de DGA, ofiteri de politie…

- Zilele trecute, aflându-ma în troleibuz, mi-a atras atenția atât mie, cât și celorlalți calatori, istoria inopinata a unei taxatoare. Tocmai i se terminasera biletele și, cu mari emoții, anunța ca ia bani pentru calatorie, iar biletul îl va da imediat peste doua stații.…

- Mai multe organizatii civice ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa demareze consultari publice inainte de a actiona in baza deciziei CCR in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Urmare a deciziei Curtii Constitutionale in dosarul nr. 589E/2018 prin care 6 judecatori…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Giurgiu au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a emis rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest…

- Ofiterii anticoruptie efectueaza, joi, perchezitii la institutii publice si persoane fizice, pentru probarea unor fapte de coruptie in legatura cu inmatricularea unor autovehicule aduse din strainatate. Potrivit DGA, sunt efectuate 60 perchezitii la institutii publice si domiciliile unor…

