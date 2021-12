Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe servicii ale Amazon.com, intre care platforma de comert electronic Amazon, serviciul de streaming Prime Video si aplicatiile care utilizeaza Amazon Web Services (AWS) nu sunt disponibile, marti, pentru zeci de mii de utilizatori din Statele Unite, transmite Reuters.

- In jur de 1,5 milioane de utilizatori Facebook vor fi obligati ca, pana la finele anului, sa activeze si sa foloseasca logarea in doi pasi, pentru a-si securiza contul. Facebook a decis sa extinda programul Facebook Protect, prin care incearca sa protejeze conturile pe care le considera ca avand…

- Vanzarile cu amanuntul din Statele Unite au crescut in octombrie, americanii incepand devreme cumparaturile de sarbatori pentru a evita sa gaseasca rafturile goale, pe fondul lipsei unor bunuri din cauza pandemiei de Covid-19, dand economiei un impuls la inceputul trimestrului patru, transmite Reuters.…

- Carrefour s-a angajat marti sa cheltuiasca trei miliarde de euro in perioada 2022 - 2026 pentru a accelera expansiunea comertului electronic, un element cheie al noului plan strategic al sefului retailerului francez, Alexandre Bompard, transmite Reuters, citat de agerpres. Accelerarea comertului…

- Departamentul de Comerț al SUA a adaugat miercuri companiile NSO Group și Candiru din Israel pe lista sa neagra, afirmand ca au vandut programe de spionaj unor guverne care au folosit echipamentele pentru a viza...

- Directorul Programului alimentar al ONU le-a cerut miliardarilor Elon Musk și Jeff Bezos sa își doneze 0,36% din averile nete pentru a ajuta la salvarea a 42 de milioane de persoane din întreaga lume de înfometare, relateaza Business Insider.„Guvernele au ramas fara bani.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca se remarca o crestere a ratei de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, rata de imunizare in randul acestei categorii ajungand la aproape 15%. Medicul sustine ca procentul este insa “insuficient”…

- Florin Cițu – Superman „lovește” din nou: Salariul mediu a crescut cu UN LEU, in ultima luna. Datele, publicate de INS Florin Cițu – Superman „lovește” din nou: Salariul mediu a crescut cu UN LEU, in ultima luna. Datele, publicate de INS In luna iulie, caștigul salarial mediu brut a crescut cu un leu…