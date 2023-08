Mai multe proteste au loc in mai multe administrații fiscale din țara, anunța Blocul Național Sindical (BNS). Protestele sunt organizate de Federația Sindicatelor din Administrația Fiscala „Solidaritatea”, afiliata BNS.Blocul National Sindical informeaza ca la aceasta ora au loc proteste in mai multe administrații fiscale din țara, anunța BNS. Astfel, au loc proteste in județele Iași, Dolj, Vrancea, Buzau și Bacau. Manifestarile sunt organizate de Federația Sindicatelor din Administrația Fiscala „Solidaritatea”, afiliata la BNS. Sindicaliștii din acest sector au protestat in ultimele doua saptamani…