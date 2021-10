Stiri pe aceeasi tema

- ”Squid Game”, care a rupt toate topurile este foarte popular in randul copiilor, deși nu este recomandat celor mici. Unele școli din SUA au decis sa interzica costumele de Halloween inspirate din acest serial, considerandu-l prea violent.

- Costumatiile inspirate de serialul sud-coreean „Squid Game" au fost interzise in scoli din statul New York, considerand filmul Netflix de succes prea violent pentru copii. In Statele Unite, pentru a marca traditia Halloween, copiii au voie sa se costumeze in clasa in ultima zi de scoala, inainte de…

- Povestea din popularul serial “Squid Game”, difuzat de Netflix, se pare ca nu este atat de departe de realitatea pe care traiesc in fiecare zi sud-coreenii. Serialul “Squid Game” spune povestea unui grup de 456 de sud-coreeni care, sub povara unor datorii uriașe, participa la un turneu de jocuri pentru…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, dar provocarile din acesta starnesc ingrijorari in randul profesorilor. Un consiliu din sudul Angliei ii sfatuieste pe parinti sa nu-si lase copiii sa urmareasca serialul disponibil pe Netflix, dupa ce au aparut informatii ca mai multi tineri copiaza…

- Productia sud-coreeana „Squid Game” a devenit cel mai popular serial Netflix, în functie de performanta obtinuta în primele saptamâni din momentul lansarii, transmite News.ro.„Squid Game” a fost vizionat de pe 111 milioane de conturi în doar primele…

- Daca acum cateva zile scriam ca „Squid Game” a ajuns pe locul 1 in peste 90 de țari (printre care și Romania), se pare ca serialul devine popular și in China. Partea interesanta este ca nu exista nicio posibilitate legala sa urmarești acest serial acolo. Vorbim despre un studiu realizat de cei de la…

- Netflix a anunțat ca va edita un numar de telefon care apare intr-o scena din serialul fenomen Squid Game, dupa ce o femeie de afaceri din Seongju, sud-estul Coreei de Sud, a spus ca primește mii de mesaje și apeluri de la tineri care spun ca vor sa se inscrie in concursul relatat in serial, potrivit…