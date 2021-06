Mai multe restricţii privind activităţile în spaţii închise sunt ridicate de mâine Mai multe restrictii privind activitatile in spatii inchise sunt ridicate de maine numarul participantilor la evenimente publice si private va fi nelimitat daca toti vor fi vaccinati anti-COVID-19. Activitatile culturale, artistice si de divertisment pot fi organizate de maine in aer liber cu pana la 1000 de participanti, in functie de incidenta locala a infectarilor. [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

