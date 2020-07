Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a difuzat, la sfarsitul saptamanii trecute, reclame pe Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Campania electorala pentru realegerea presedintelui american Donald Trump a difuzat la sfarsitul saptamanii trecute reclame in reteaua Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, semnaleaza Reuters. Reclamele contin linkuri catre un sondaj de opinie privind interzicerea…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

- Facebook a anuntat miercuri ca a eliminat 50 de conturi si pagini personale si profesionale care au legatura cu Roger Stone, consilier vechi al lui Donald Trump, care urmeaza sa se prezinte la inchisoare saptamina viitoare. Masuri similare a luat si in cazul unor conturi ale familiei liderului brazilian…

- Statele Unite intentioneaza sa interzica aplicatii ale unor retele de socializare chineze precum TikTok, anunta secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Pompeo nu a oferit alte informatii intr-un interviu acordat postului Fox News, anuntand ca nu vrea sa-l ia prin…

- Facebook a retras mesaje publicitare publicate de campania electorala a lui Donald Trump, care ataca extrema stanga si afisau un triunghi rosu rasturnat - un simbol folosit de catre nazisti pentru a desemna detinutii politici in lagarele de concentrare, precizand ca aceasta publicitate incalca regulamentul…

- Facebook a anunțat ca va acționa impotriva unor reclame ale campaniei de realegere a președintelui Donald Trump pentru ca acestea incalca politicile rețelei sociale in ceea ce privește discursul urii, scrie CNN.

- Angajati ai Facebook au criticat pe Twitter decizia directorului general al companiei, Mark Zuckerberg, de a nu sanctiona comentariile provocatoare ale presedintelui Donald Trump fata de protestele din SUA, laudand in schimb Twitter pentru ca a luat masuri, relateaza Reuters preluat de news.roMulti…