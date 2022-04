Mai multe rachete rusești lovesc din nou orașul Harkov din Ucraina Cateva rachete rusești au ucis luni (18 aprilie) cel puțin doua persoane in orașul ucrainean Harkov. Reporterii Reuters au vazut cladiri distruse, mașini și cadavrele a doua victime la fața locului. Un barbat, al carui nume nu a fost dat, statea langa un trup acoperit cu o panza. Cand a ridicat capacul, barbatul a spus ca este cadavrul unchiului sau. Ministerul rus al Apararii a declarat intr-un comunicat ca a distrus 16 facilitați militare ucrainene in regiunile Harkov, Zaporizhzhia, Donețk și Dnipropetrovsk și in portul Mykolayiv, in sudul și estul țarii. Mai multe rachete rusești au fost folosite… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

