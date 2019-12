Mai multe rachete au lovit, marţi seară, o bază americană situată în vestul Irakului Mai multe rachete au lovit, marti seara, o baza americana situata in vestul Irakului, anunta armata irakiana, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX. Citește și: FBI se implica in Romania! Ancheta de amploare, in colaborare cu Poliția Romana Cinci rachete au vizat Baza aeriana Ain al-Asad, situata in provincia irakiana Anbar. Baza militara gazduieste trupe americane. In urma atacului, nu s-au inregistrat victime, a transmis armata irakiana. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

