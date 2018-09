Mai multe rachete au fost lansate n zona aeroportului din Tripoli

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi indivizi inarmati au atacat luni sediul din Tripoli al companiei petroliere de stat din Libia, Companiei Nationale a Petrolului (NOC), ucigand cel putin doi angajati, iar alti zece au fost raniti, potrivit oficialilor libieni, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Barbati inarmati au atacat luni sediul Companiei nationale a petrolului (NOC) din capitala Libiei, Tripoli, unde au putut fi auzite explozii si tiruri de arma, au declarat martori, care au afirmat ca exista victime, relateaza AFP, Reuters si dpa. Cladirea, situata in apropierea centrului capitalei libiene,…

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- Autoritatile libiene au inchis aeroportul din Tripoli vineri dupa ce cateva rachete au fost lansate in directia acestuia, a declarat un purtator de cuvant al companiei aeriene de stat Libyan Airlines.

- Autoritatile din Libia au condamnat 45 de membri ai militiei la pedeapsa cu moartea, in urma evenimentelor din anul 2011, cand zeci de protestatari au fost ucisi in Tripoli, au anuntat reprezentantii Ministerului de Justitie, relateaza Reuters si BBC.

- Celelalte persoane care calatoreau in acelasi camiom frigorific au fost transportate la spital. Cele mai multe victime sunt in stare critica. Autoritatile libiene i-au identificat pe faptasi. Acestia au fost prezentati anchetatorilor si, cel mai probabil, persoanele care se vor face vinovate…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…