Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Mai exact, cu rata inflației, așa cum se intampla in fiecare an potrivit reglementarilor din Codul fiscal. Daca pentru 2023 darile locale au fost majorate anul trecut cu doar 5,1%, acum majorarea este mult mai consistenta. Și ar fi fost și mai mare in 2024, an electoral, daca nu s-ar fi…

- Fostul deputat Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, condamna angajarile facute la stat, majorarea salariilor funcționarilor și imprumuturile de pe piețele externe, care au condus impreuna la o gaura la buget pe care acum guvernanții se chinuie sa o acopere. Concluzia amara este ca „tot prostul platește...”,…

- Rata imensa a inflației din Romania anului trecut va aduce fonduri suplimentare serioase in conturile Primariei Timișoara. Legea cere ca impozitele și taxele sa fie majorate cu aceasta rata a inflației. Iar anul trecut aceasta a fost de 13,8%. Decizia e una impusa de lege, nu de o decizie locala. „Se…

- Timișorenii vor plati mai mult pentru taxele și impozitele locale. Administrația locala inițiaza un proiect de hotarare prin care, in anul 2024, sumele ce vor fi platite de contribuabili catre bugetul local se vor majora cu aproape 14 procente.

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…

- PMP Turda, partidul condus de consilierul local Adrian Nap, a prezentat un video din care rezulta ca administrația locala ar fi incadrat greșit la zonare cel puțin o parte a strazii Roșiori din Turda Noua, care deși nu este asfaltata, in documentul intocmit de Primarie este… asfaltata. ”Dovada clara:…

- Ghiseul.ro, sistemul oficial de plați online cu cardul al statului, are incepand din aceasta saptamana și aplicație mobila, astfel ca romanii vor putea plati mai ușor de pe telefon taxele, impozitele locale, parcarile de reședința ori amenzile, un anunț urmand a fi facut chiar azi la Ministerul Digitalizarii.