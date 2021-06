Primariile sectoarelor 1 si 6, Directia Generala de Salubritate Sector 3 și trei operatori de salubritate au primit amenzi de mediu in valoare totala de 440.000 de lei. Controalele au avut loc in perioada 2 – 15 iunie 2021, iar comisarii de mediu au verificat modul in care primariile de sector din municipiul Bucuresti si societatile de salubritate cu care acestea au incheiate contracte au asigurat salubrizarea la nivelul Capitalei. Conform reprezentanților Garzii de Mediu, Primaria Sector 1 a fost sanctionata cu 160.000 de lei iar cea de la S6 cu 50.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor…