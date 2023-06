Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat ca un presupus mesaj al președintelui rus Vladimir Putin difuzat luni, 5 iunie, la posturile ruse din regiunile de la granița cu Ucraina este fals, fiind rezultatul unui atac cibernetic al hackerilor, relateaza Reuters.„Toate aceste mesaje sunt un fals absolut. Intr-adevar, a existat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica "lunga si semnificativa" cu liderul chinez Xi Jinping si a spus ca spera ca aceasta va da un impuls relatiilor cu Beijingul. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing, anunta Reuters si The Guardian. "Am…

- 31 de copii s-au intors in Ucraina dupa ce au fost duși ilegal in Rusia, potrivit Save Ukraine , o organizație umanitara cu sediul la Kiev, informeaza CNN . Copiii – tragand valize și saci cu lucruri, unii dintre ei strangand in brațe animale de pluș – insoțiți de membri ai familiilor, au fost imbrațișați…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…

- Forțele ruse de ocupație au turnat grau ucrainean pe un drum care duce spre ieșirea din orașul-port Mariupol, a anunțat un oficial ucrainean al orașului, potrivit Sky News . Russians scattered twenty tons of Ukrainian wheat at the exit from Mariupol at Novoazovsk directions.Cars are driving over it…

- Deși i s-a emis un mandat internațional de arestare, presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat, ieri, la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat, in aceasta dimineața, serviciul de presa al Kremlinului. Ce a vrut sa demonstreze Putin prin aceasta vizita? Este prima deplasare…