- Mai multe porțiuni de drum din sudul țarii sunt acoperite cu polei, iar utilajele acționeaza cu material antiderapant. Cele mai mari probleme sunt in județele Olt și Argeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca miercuri dimineața nu sunt drumuri nationale…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in trei județe din sudul țarii. Autoritațile atrag atenția ca pe autostrada A1 se circula cu greutate din cauza ceții. Avertizarea cod galben de ceața este valabila duminica pana la ora 23.00. Specialiștii anunța ca, local, ceața va determina scaderea…

- In localitatea Jitia, judetul Vrancea, DN 2N, la kilometrul 55+800 m, este blocat din cauza unei viituri produse pe raul Ramnic, care a dislocat podul din tuburi de beton care compuneau structura drumului, informeaza luni Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, repartizarea a peste 17,7 milioane de lei din bugetul Ministerului Educatiei catre bugetele locale pentru lucrari de amenajare a grupurilor sanitare in scoli din mai multe judete, informeaza AGERPRES . Este vorba despre continuarea unor lucrari incepute…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri dimineața se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri pe mai multe artere rutiere din județele Argeș, Galați, Vrancea, Cluj, Gorj, Olt, Valcea, Dolj…

- Miercuri dimineața se circula cu greutate pe numeroase șosele din noua județe din sudul, nordul și sud-estul țarii din cauza ceții. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri dimineața se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in…

- Accident pe drumul Pitești – Slatina Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unei coliziunii intre doua autoturisme, circulatia este intrerupta temporar pe DN 65 Slatina – Pitesti, in zona localitatii Negreni, judetul Olt. In urma accidentului, doua persoane…