Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune a poliției spaniole care a arestat 11 persoane acuzate de fraudarea sistemului de securitate sociala cu peste sase milioane de euro prin incasarea pensiilor unor persoane decedate, relateaza miercuri agentia EFE potrivit Agerpres. Cei implicati in schema frauduloasa erau in principal copii,…

- Insula italiana Sardinia a beneficiat luni de o vreme neobisnuit de calduroasa, cand a fost stabilit un nou record de temperatura pentru luna februarie, dupa ce meteorologii au inregistrat valoarea de 27 de...

- Insula italiana Sardinia a beneficiat luni de o vreme neobisnuit de calduroasa, cand a fost stabilit un nou record de temperatura pentru luna februarie, dupa ce meteorologii au inregistrat valoarea de 27 de grade Celsius intr-o statiune de pe coasta estica a insulei, informeaza DPA. Aceasta temperatura…

- O furtuna violenta care a devastat parți din Spania cu ploi abundente și vanturi violente a facut cel puțin 13 victime. Autoritațile spaniole au declarat ca patru persoane sunt inca date disparute dupa ce futuna Gloria a declanșat inundații și a maturat drumurile. Joi, premierul Pedro Sanchez a zburat…

- Furtuna Gloria, care a lovit Spania incepand de duminica, a lasat in urma sa zece morti, potrivit unui ultim bilant publicat joi de autoritatile locale, transmite AFP, potrivit Agerpres."Cadavrul unui barbat cautat in Cabaces (nord-est) a fost gasit" in automobilul sau, a anuntat Protectia…

- Un alt cutremur devastator, cu o magnitudine preliminara de 6,0, a lovit sambata dimineața Puerto Rico , provocand daune suplimentare de-a lungul coastei sudice a insulei, unde cutremurele anterioare anterioare au rasturnat case și școli. Conform rapoartelor Sondajului Geologic al SUA, cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc in Puerto Rico, marți dimineața, la doar o zi dupa ce un seism de 5,8 grade pe scara Richter a zguduit insula, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite, citat de CNN.Cutremurul a avut loc la ora locala 3:24, la aproximativ 10 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs luni pe insula americana Puerto Rico, provocand intreruperi importate de electricitate si pagube materiale, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP.Pentru moment nu au fost semnalate victime, informeaza agerpres.ro.…