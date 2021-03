Mai multe persoane vor primi ajutoare de incalzire. Iata care sunt conditiile Mai multe persoane vor putea deveni beneficiari ai ajutorului de caldura de la stat Proiectul a fost aprobat de Guvern si urmeaza sa mearga la vot in Parlament Guvernul a aprobat un proiect de lege ce va mari numarul de beneficiari care vor primi ajutoare pentru incalzire in sezonul rece. De asemenea, va fi asigurat un supliment financiar lunar pentru energie, destinat persoanelor vulnerabile pe tot parcursul anului. Proiectul de lege urmeaza parcursul legislativ, urmand sa mearga la vot in Parl ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

