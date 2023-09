Stiri pe aceeasi tema

- Patru pacienti care au fost raniti in urma exploziilor care au avut loc in localitatea Crevedia si care au fost transferati in strainatate sunt intubati si ventilati mecanic, a informat, miercuri, Ministerul Sanatatii.

- Președintele Klaus Iohannis va merge la Spitalul de Urgența Floreasca, unde sunt tratate cele mai multe victime ale exploziilor de la Crevedia. Trei dintre cei peste 30 de raniti internați in spitalele din București sunt in stare grava.

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- Patru persoane au fost ranite, una fiind in stare foarte grava. in urma unui incendiu izbucnit la un depozit de carburant si material lemnos al unei firme din localitatea Eremitu, din judetul Mures. Incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 4000mp, cu degajari mari de fum. In sprijinul pompierilor…

- Numeroase persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii produse luni in Portul turc Derince, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Istanbul. Explozia s-a produs la un siloz de cereale din Portul Derince, in provincia turca Kocaeli, la aproximativ 60 de kilometri sud-est…