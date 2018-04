Stiri pe aceeasi tema

- Echipaje de salvamontisti intervin la aceasta ora pentru evacuarea de la inaltime a 20 de persoane, din care trei copii, care se afla in doua telecabine blocate pe cablu marti seara la Balea Lac, in locuri diferite, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Un autocar cu 31 de copii si 6 adulti, care se deplasa pe DJ 153, a derapat si a ajuns in afara soselei, vineri, intre localitatile Reghin si Beica, nefiind victime, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al Judetului...

- Trei persoane s-au intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a izbucnit marti dimineata intr-un apartament de la parterul unui bloc de locuinte din municipiul Deva, una dintre victime fiind transportata la spital in stare constienta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Un microbuz s-a rasturnat, cu putin timp in urma, pe DN7, la iesirea din localitatea Odvos spre Arad. Trei persoane, constiente, sunt blocate in interiorul microbuzului, a declarat mr. George Plesca de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad. La fata locului au intervenit Sectia Barzava si…

- Aproximativ 20 de persoane aflate in situatii dificile din cauza ninsorii si a viscolului au fost salvate joi dimineata de autoritati, iar circa 30 de localitati au ramas fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta al judetului…