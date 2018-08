Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit sambata dimineața intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- Mai mulți atacatori inarmați au luat zeci de persoane ostatice intr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, dupa ce un atacator sinucigaș a provocat o explozie la poarta instituției, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Mai multe explozii au fost raportate marți…

- Echipajele de salvare trimise de autoritațile din China și Thailanda intervin miercuri pentru recuperarea a peste 3.000 de persoane care au ramas blocate intr-o regiune izolata din Laos, dupa ce barajul hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy s-a prabușit luni noapte, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In…

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Mii de locuitori au fost evacuati, iar accesul pe numeroase cai rutiere si feroviare a fost blocat in urma inundatiilor cauzate de ploile torentiale si a furtunilor care fac ravagii in China, informeaza sambata Xinhua si Reuters. 241 de rauri din 24 de provincii au provocat inundatii in ultimele zile,…

- Un arbore secular s-a prabușit in zona Parcului Chindia, pe drumul de acces catre parcarea Brotacei. Arborele a blocat drumul Post-ul TARGOVIȘTE: Arbore prabușit in zona Parcului Chindia. Persoane blocate in parcarea Brotacei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zeci de gospodarii din judetul Bacau au fost inundate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma ploilor abundente, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Totodata, din cauza precipitatiilor abundente, mai multe localitati au ramas fara energie electrica, circulatia…