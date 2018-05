Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia de politie si au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sambata seara in Bucuresti, a informat Jandarmeria.

- Oamenii sunt indignati de incercarile repetate ale puterii politice de la Bucuresti de a modifica legislatia in domeniul justitiei. Si nu sunt singurele nemultumiri. Pe toate insa le-au strigat sambata seara cu voce ferma. Piata Victoriei a fost luminata de telefoanele multimii care a iesit in strada…

- Doua firme din Alba, cu activitate in silvicultura, respectiv taierea și rindeluirea lemnului, au fost amendate de inspectorii de munca, dupa ce au descoperit 16 persoane aflate in situatii de munca nedeclarata. Sanctiunile sunt in valoare totala de 120.000 de lei. La nivel national, precum si in plan…

- Academia Rapid a caștigat meciul cu CSA Steaua, 3-1, derby-ul Ligii a 4-a București. Dupa acest meci, Jandarmeria In urma incidentelor del a meci, Jandarmeria a aplicat 77 de amenzi, in valoare de 43.000 de lei. In plus, 57 de persoane au primit sancțiuni cu interzicerea accesului la meciuri pe o perioada…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Codruta, nu uita,…