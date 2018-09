Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost duse la spital fiind iujunghiate dupa o agresiune in masa care a avut loc pe o strada rezidențiala din sud-estul orașului englez Luton, a anuntat poliția locala, relateaza agentia Reuters. Luton e un oraș cu o impresionanta comunitate de romani.Politia si serviciile…

- Șapte persoane au fost ranite duminica seara intr-o suburbie a Parisului dupa ce au fost injunghiate de catre un atacator, care a fost ulterior arestat de catre polițiști, a declarat o sursa judiciara, citata de Reuters, scrie Mediafax.Conform poliției, momentan nu exista indicii care sa sugereze…

- Doua persoane au fost ranite vineri in gara centrala din Amsterdam dupa ce au fost injunghiate de un atacator care a fost ulterior impușcat de polițiști, relateaza Reuters. Atacatorul a fost impușcat de catre polițiști și a fost transportat la spital. Postul local de televiziune AT5 a transmis ca atacul…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un elicopter s-a prabușit luni dimineața in apropierea unui pod din nordul Beijingului, in China, in urma unei defecțiuni tehnice, relateaza China Daily și Reuters, potrivit Mediafax.Incidentul s-a produs in jurul orei locale 11.00 (6.00, ora Romaniei),…

- Politia britanica a arestat luni la Londra trei barbati suspectati ca ar fi atacat cu acid un baietel in varsta de trei ani, provocandu-i arsuri pe fata si brate, in orasul Worchester din Marea Britanie, informeaza Reuters.

- Efectul suplimentelor cu omega 3 asupra riscului de boli de inima, accident vascular cerebral sau deces ar fi insignifiant sau inexistent, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, publicat miercuri si citat de agentiile Xinhua si Reuters. O noua analiza sistematica efectuata de Cochrane,…

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise, iar alte 120 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro si agentia Reuters. Aproximativ 1.000 de persoane participau la mitingul electoral.…

- Politia britanica a declarat starea de incident major in orasul Amesbury, unde un barbat si o femeie au ajuns in stare critica la spital dupa ce ar fi fost expusi la o substanta necunoscuta, scrie Reuters.