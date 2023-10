Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe DN1, la Balotești, langa Otopeni. 16 mașini și un microbuz de persoane au fost implicate intr-un carambol, duminica seara. In vehiculele accidentate se aflau 40 de persoane. Din primele informații, șase persoane (trei adulți și trei copii) sunt aduse la spitalele din București. Traficul…

- O noua metoda de inșelaciune in mediul online prinde contur și vizeaza o breșa in mecanismul de livrare a unor produse la cumpararea acestora online de pe platforme precum OLX sau altele de acest gen, care au opțiune de „cumparare cu livrare„.Concret, este vorba despre o interpunere a unui al doilea…

- Șoferul unei dube care tocmai incarcase sute de telefoane mobile noi dintr-un depozit de langa București a fost jefuit pe Centura Capitalei. Hotii au reusit sa scape de politisti desi fusesera opriti din cauza unor probleme tehnice ale masinii in care se aflau, informeaza Digi24. Cateva ore mai tarziu,…

- In spitalele din Bucuresti au fost aduse 46 de persoane ranite in urma exploziilor care au avut loc, sambata, la statia GPL din Crevedia, judetul Dambovita, informeaza AGERPRES . La Spitalul „Bagdasar-Arseni” sunt 11 pacienti, dintre care trei intubati, la Spitalul Universitar – patru pacienti, la…

- „Pe rețelele de socializare circula o noua metoda de fraudare foarte ingenioasa care promite caștiguri rapide și substanțiale", a transmis BRD. Escrocii promoveaza acest de gen caștiguri prin achiziția de diferite monede virtuale sau acțiuni la companii binecunoscute, ba chiar se folosesc de identitatea…

- Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Neamt pentru trafic de droguri de risc si mare risc si detinerea de droguri de risc si mare risc, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Ancheta a demarat pe 31 iulie dupa ce o minora in varsta de 16 ani, din Bucuresti,…

- Alerta in București! Explozie intr-un bloc, zeci de persoane evacuatePompierii intervin in Șoseaua Berceni, unde s-a produs o explozie la un apartament cu 2 camere, la nivelul etajului 3/10. In casa scarii se simte miros puternic de gaze. Au fost evacuate 40 de persoane. CITESTE SI BREAKING NEWS…

- Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, pompierii militari din cadrul Detasamentului Mizil au intervenit, in aceasta dupa – amiaza, in satul Fintesti (comuna Naeni), din judetul Buzau, pentru a scoate dintr-o fantana trei persoane. „Salvatorii s-au deplasat cu o autospeciala de stingere, o mașina…