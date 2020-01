Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iraniene au anunțat marți ca mai multe persoane, despre care se crede au fost implicate in doborarea unui avion de pasageri ucrainean, au fost arestate, a declarat un oficial de la Teheran, potrivit site-ului agenției de știri Reuters.„Au avut loc ample investigații și unii oameni…

- Corpul Gardienilor Revolutiei din Iran si-a asumat sambata 'responsabilitatea totala' pentru doborarea avionului ucrainean de pasageri miercuri, la Teheran, a declarat Amirali Hajizadeh, seful Fortei aerospatiale a acestei armate ideologice, transmit AFP si Reuters.'Asum responsabilitatea…

- Ucraina așteapta o investigatie completa, admiterea completa a vinovației și despagubiri din partea Iranului dupa caderea avionului de pasageri ucrainean cu 176 de pasageri la bord, a declarat președintele Volodimir Zelenski, sâmbata, într-un comunicat, potrivit Reuters.Zelenski a declarat…

- Autoritatile ucrainene au anuntat joi ca studiaza sapte teze ale prabusirii Boeingului 737 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) miercuri la Teheran, in care au murit 176 de oameni - inclusiv teza unui tir de racheta, a unui atentat sau o problema tehnica, relateaza AFP.

- Autoritațile ucrainene au anunțat ca in investigația deschisadupa prabușirea avionului cu 176 de pasageri in Teheran, se ia in calculvarianta unui atentat terorist sau a unui atac cu racheta. Șeful Consiliului Național de Securitate și Aparare din Ucraina, Oleksiy Danilov, a scris pe Facebook ca in…

- Aproximativ 7.000 de persoane au fost arestate dupa protestele din Iran, la care au participat circa 200.000 de persoane, au anuntat miercuri autoritatile de la Teheran, informeaza site-ul agentiei Reuters.Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a condamnat vehement protestele…

- Autoritatile au retinut 129 de persoane in urma protestelor de sambata de la Paris, 78 dintre ele fiind plasate in arest preventiv. Manifestatiile convocate la implinirea unui an de la debutul miscarii de contestare cunoscuta ca a "vestelor galbene" au fost insotite de violente in capitala franceza,…

- Politia din Vietnam a arestat opt persoane in legatura cu descoperirea a 39 de vietnamezi morti intr-un camion in apropiere de Londra luna trecuta, au relatat luni media de stat, preluate de Reuters.Politia din Marea Britanie a inculpat saptamana trecuta doi barbati pentru ucidere din culpa…