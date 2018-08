Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anunțat sambata de agenția de știri ANSA, transmite Mediafax. Alte trei trupuri neinsuflețite au fost descoperite…

- Trei persoane au decedat si aproape 60.000 au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele din cauza inundatiilor extinse care au afectat capitala Filipinelor si provinciile din nord in timpul weekendului, a informat luni agentia pentru raspuns la dezastre, potrivit DPA, scrie Agerpres. Peste un…

- Mai multe persoane au decedat sâmbata atunci când un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, sâmbata, într-o padure din Elvetia, provocând un incendiu care a distrus complet aparatul de zbor.

- Accident teribil în regiunea Jitomir din Ucraina. Zece oameni si-au pierdut viata, iar alti zece sunt raniti dupa ce microbuzul în care se aflau, de pe cursa Kiev - Rivne, a intrat în plin într-un camion, scrie unian.net. La fata locului au intervenit echipele de…

- Un autocar cu 60 de persoane din Ucraina s-a rasturnat, vineri dimineața (29 iunie) in jurul orei 2:00, in localitatea Mihail Kogalniceanu din județul Constanta, iar trei copii au fost raniti si transportati la spital. In urma rasturnarii, au fost ranite trei fetițe de 10, 14 și 13 ani. Acestea au fost…

- Doi oameni au decedat in urma unui accident care a avut loc marți in comitatul Cambridgeshire din estul Marii Britanii, in urma ciocnirii dintre un autobuz și un camion, a precizat poliția britanica, informeaza BBC, potrivit Mediafax.In accidentul care a avut loc in jurul orei locale 7.30…

- (Update) O persoana a fost reținuta. Suspectul și-a recunoscut vina. Acesta ar fi avut un conflict cu victima și impreuna cu alte trei persoane l-ar fi injunghiat. Acesta risca pana la 15 ani de inchisoare. Un barbat a decedat in satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni, dupa ce șase persoane cunoscute…

