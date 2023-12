Stiri pe aceeasi tema

- ISU Suceava a inchis cinci unitați cu activitați turistice și a aplicat 21 de sancțiuni in valoare de peste 900.000 de lei in urma unor controale efectuate in aceasta saptamana.Controalele au vizat instituțiile care vor organiza petreceri de revelion. „Personalul Inspecției de Prevenire din…

- Cu doar cateva zile inainte de trecerea in Noul An, doua petreceri de Revelion nu vor mai avea loc in judetul Neamt. Activitatea de la doua pensiuni a fost sistata, cadrele ISU descoperind nereguli.

- Reprezentanții ISU Suceava au constatat, in timpul unor controale, ca reprezentantii cluburilor permisesera accesul unui numar mult mai mare de persane comparativ cu capacitatea spatiilor in care functioneaza.

- In perioada 20 ndash; 26 noiembrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 2.222 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 1.855 de astfel de documente au fost aprobate, iar 407 au fost respinse, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari IGI . Cetatenilor straini le au fost…

- Toate fantanile arteziene din municipiul Suceava, de pe domeniul public, vor fi inchise incepand cu 1 noiembrie. Chiar daca temperaturile exterioare sunt mai apropiate de perioada de vara decat de cea de iarna, masura este necesara pentru ca instalațiile și bazinele fantanilor arteziene sa fie ...

- Inspectorii de munca au luat la verificat caminele de batrani din Botoșani. Ce sancțiuni au aplicat In cursul trimestrului III 2023, conform situtiei centralizatoare privind activitatea compartimentelor Control Relatii de Munca si Control Munca Nedeclarata, in cadrul actiunilor de control, au fost efectuate…

- Șoferi bauți scoși din trafic, dosare penale și sancțiuni contravenționale, autori de infracțiuni identificați, sunt cateva rezultate ale acțiunii Blocada din acest weekend. Peste 200 de polițiști acționeaza zilnic in acest weekend in cadrul ,,Acțiunii Blocada” activitațile vizand in special prevenirea…