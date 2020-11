Mai multe paturi pentru suspecții COVID la Spitalul Județean Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu dispune de mai multe locuri pentru suspecții COVID 19. Administrația unitații medicale a aprobat mutarea unor secții, in vederea creșterii numarului de paturi. Masura a fost luata dupa ce la inceputul acestei saptamani o pacienta, in varsta de 80 de ani, suspecta de coronavirus, a așteptat doua ore in ambulanța in fața Spitalului Județean, pentru ca in final medicii sa decida ca nu poate fi primita. Batrana a fost transferata la Spitalul Orașenesc din Bumbești-Jiu, insa acolo nu erau condiții pentru tratarea pacientei, data fiind starea precara in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a inceput sa nu mai primeasca toți suspecții de coronavirus, deși inca mai sunt locuri. Nu se cunosc motivele pentru care se intampla acest lucru. Astfel, unii suspecți COVID au inceput sa fie trimiși la Spitalele din Rovinari și Bumbești-Jiu.…

- "Nu am avut nicio saptamana care sa spunem ca s-a stabilizat cresterea. Suntem pe trend ascendent. Spitalele au o capacitate limitata. Singura solutie de a contracara ocuparea paturilor este sa facem ceva sa stopam aceasta pandemie. Trebuie luate niste masuri asumate de Guvern. Daca aceasta…

- Anuntul a fost dat avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in municipiul Constanta. Cu scopul de a mentine un spatiu sigur pentru cei mici, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in municipiul Constanta, vizitatorii Tarilor…

- Trei medici din Sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti au fost diagnosticati cu COVID-19. Activitatea unitatii a fost sistata din cauza faptului ca pacientilor nu li se mai poate asigura asistenta medicala, potrivit HotNews. Focare de infectare cu noul coronavirus au mai fost…

- Secția de Oftalmologie a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia este inchisa temporar din cauza COVID-19, activitatea fiind continuata prin ambulatoriu și prin UPU. „Avand in vedere ca am avut o asistenta și o infirmiera confirmate, pentru un pacient, doi cați erau acolo, ne-am gandit ca mai bine…

- De luni, 21 septembrie, și pana pe 4 octombrie, doar 9 persoane se vor putea aduna impreuna in aer liber, și pana la 20 de persoane pot participa la nunți, botezuri ori inmormantari. Sunt doar doua dintre restricțiile antipidemice anunțate de autoritațile sanitare din Grecia, dupa creșterea numarului…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…

- Malta va inchide barurile si cluburile de noapte incepand de miercuri drept raspuns la cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii si vicepremierul Chris Fearne, potrivit DPA, anunța AGERPRES.Masura a fost anuntata luni intr-o conferinta de presa. Fearne…