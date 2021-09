Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, a fost suplimentat numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara. Cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienților cu Covid 19, se afla in secția de boli infecțioase a unitații. „In ultimele zile, a fost o explozie…

- Se suplimenteaza numarul de paturi pentru pacienții Covid-19 la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, in urma unei „explozii de cazuri in ultimele zile”, așa cum transmite conducerea spitalului. Unitatea sanitara s-a reorganizat, zona roșie s-a extins in mai multe saloane, iar reprezentanții…

- Un tanar de 34 de ani care a ajuns in urma cu o luna in stare grava la spital, in urma infectarii cu COVID, a fost salvat de medicii ATI din Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” din Timisoara, insa a decedat luni seara, dupa ce a parasit spitalul pe propria semnatura,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” din Timisoara, dr. Cristian Oancea, a declarat duminica, pentru AGERPRES, ca numarul ridicat al noilor infectati cu SARS-CoV-2 din ultima perioada a determinat deja dublarea numarului de paturi dedicate lor pe sectia de Boli…

- Un barbat in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Potrivit medicului Cristian Oancea, tanarul nu s-a vaccinat impotriva virusului, pentru ca a citit din surse neverificate ca serurile fac rau si…

- Vechimea instalației electrice, suprasolicitarea circuitelor, creșterea numarului de aparate folosite in cadrul procedurilor de tratament, toate acestea reprezinta riscuri pentru o posibila defecțiune a sistemului electric al unitații sanitare. De aceea, conducerea Spitalului de Boli Infecțioase și…

- Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, a transmis in urma cu scurt timp un anunț ingrijorator cu privire la valul patru care este foarte aproape de noi. Totodata, medicul nu a ezitat sa vorbeasca și despre pericolul care-i…

- Dr. Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”, din Timisoara, anunta ca valul 4 este iminent si se va manifesta cu precadere in zonele rurale ale Romaniei, unde oamenii nu s-au vaccinat, precum si in randul romanilor care au avut COVID-19…