Mai multe organizații ale societății civile au publicat un manifest Mai multe organizații ale societații civile au publicat un manifest Foto: captura video. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - În contextul formarii noii coaliții guvernamentale, mai multe organizații ale societații civile au publicat ieri un manifest intitulat "Noi nu abandonam România". În documentul care este adresat celor care dețin puterea în stat se vorbește despre tradarea votului popular și restaurație. Semnatarii afirma ca, prin readucerea la putere a partidului care a reprimat manifestațiile din 10 august 2018, este desavârșita… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

