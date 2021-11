Stiri pe aceeasi tema

- Ordine de evacuare au fost emise in sudul Columbiei Britanice, provincie din vestul Canadei, dupa ce ploile abundente au provocat inundatii si alunecari de teren, au informat luni autoritatile locale, relateaza AFP. "Dupa ploile abundente, alunecarile de teren si inundatiile au afectat diverse…

- ”In urma unor ploi abundente, alunecari de teren au afectat diverse drumuri in Biritish Columbia”, a anuntat pe Twitter Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din provincie.O echipa de cautare si salvare a acționat la fața locului pentru a salva zeci de persoane blocate in vehicule din cauza…

- Femeia in varsta de 70 de ani a dezvoltat dificultați de respirație in urma valului istoric de caldura cu care s-a confruntat Canada in vara acestui an. Specialiștii au considerat ca problemele sale de sanatate au fost provocate de valul de caldura și poluare, motiv pentru care pacienta a primit un…

- Alerta meteo de la ANM. Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis mai multe avertizaride ploi torentiale. Un cod galben de ploi abundente va intra in vigoare in Maramures, valabil pentru intervalul 04 noiembrie, ora 18 – 06 noiembrie, ora 10. In intervalul menționat, in vestul și…

- In cadrul unui interviu acordat portalului wPolitice, fostul ministru de externe al Poloniei, Witold Waszykowski, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului cu numele de cod Vest-2021. Potrivit diplomatului polonez, rachetele rusești Iskander ar putea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunta ca vremea se schimba radical de marți, 24 august. Pana miercuri, la ora 10.00, aproape toata țara este vizta de o atenționare de ploi torențiale, descarcari electrice, In aproape toata țara vor fi ploi torentiale, descarcari electrice, vant si, izolat,…

