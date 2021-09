Mai multe ONG-uri cer Avocatului Poporului sesizarea CCR privind OUG pentru 'Anghel Saligny'

Stiri pe aceeasi tema

- Expert Forum a solicitat Avocatului Poporului, alaturi de alte 17 organizații neguvernamentale și grupuri civice, sa sesizeze CCR cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a OUG pentru aprobarea Programului...

- 18 organizații neguvernamentale și grupuri civice au cerut Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta prin care a fost aprobat Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Potrivit semnatarilor, adoptarea documentului…

- Expert Forum a solicitat Avocatului Poporului, alaturi de alte 17 organizații neguvernamentale și grupuri civice, sa sesizeze CCR cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a OUG pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Expert Forum a solicitat Avocatului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Blaj, ca premierul Florin Citu nu ar avea "un plus" comparativ cu el in fata primarilor liberali dupa adoptarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", el adaugand ca toti colegii sai de partid cunosc faptul ca, inca din ianuarie,…

- Reprezentantii USR PLUS considera ca adoptarea de catre Guvern a PNDL 3 reprezinta ''un nou abuz marca OUG 13''. ''Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13. Florin Citu si Lucian Bode le-au facut romanilor exact ceea ce le-au facut Dragnea si Iordache in 2017: au calcat in picioare justitia si…

- Guvernul precizeaza ca proiectul Ordonantei de Urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii ''Anghel Saligny'' a fost transmis, in original, Ministerului Justitiei, pe 25 august, fiind retransmis joi, in contextul preluarii mandatului de ministru interimar al Justitiei…

- Guvernul dezminte informația transmisa de Stelian Ion, potrivit careia a primit doar in copie proiectul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” și astfel nu ar fi putut sa-l avizeze. Echipa de comunicare a Executivului transmite ca Ministerul a primit prima data in original proiectul de…