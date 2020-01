Stiri pe aceeasi tema

- Un bistritean de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce in autoturismul sau au fost gasite sase kilograme de cannabis, care fusesera expediate din Spania prin intermediul unei firme de curierat, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, de Directia de Investigare a Infractiunilor…

- Un raport al Avocatului Poporului, realizat in 2018, in urma unui control la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti, a scos la iveala detalii cutremuratoare despre cum sunt ingrijiti si tratati pacientii cu afectiuni psihice.

- Cele cinci fete fugite saptamana trecuta de la un centru de plasament din Targoviște au fost gasite. O a șasea adolescenta era cu ele, dupa ce plecase și ea de acasa. Polițiștii le-au gasit tefere, iar din primele cercetari nu ar fi fost victmele vreunei infracțiuni, transmite IPJ Dambovița, potrivit…

- Mai multe firme de dezinfectie, dezinsectie si deratizare din judetul Covasna au fost sanctionate pentru nereguli sau au ramas fara autorizatie in urma controalelor efectuate recent de Directia Sanatate...

- Numarul morților in urma incendiului de la colegiul de economie, drept și HORECA a crescut pana la patru. Vineri, de sub daramaturi a mai fost scoase doua cadavre.Potrivit salvatorilor, este vorba despre o femeie, a carei identiate urmeaza a fi stabilita.

- Un cerb care a murit intr-un parc național din nordul Thailandei avea șapte kilograme de deșeuri in stomac, inclusiv pungi de plastic, chiloți barbatești, pliculețe de cafea instant și bucați dintr-o sfoara de plastic.

- Avocatul Claudiu Lascoschi a declarat la ieșirea din sediul DIICOT, ca Gheorghe Dinca a consultat, miercuri, cele 7 volume din dosarul crimelor din Caracal, aparatorul subliniind ca barbatul așteapta sa fie trimis in judecata in orice moment.„Nu am concluzii, a studiat dosarul, acele 7 volume…

- Cristina Pasol Moldovan, o judecatoare in varsta de 38 de ani de la Curtea de Apel Mures, a fost gasita in localitatea Sarateni (judetul Mures), langa propria masina, avand gatul taiat. Anchetatorii nu exclud ca femeia sa fi fost victima unui atac, dar iau in calcule si o tentativa de sinucidere.