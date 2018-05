Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters. Intitulate generic si Marsul intoarcerii,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri lumii musulmane sa ii sprijine pe palestinieni in fata a ceea ce el numeste ''cruzimea'' Israelului in Fasia Gaza si a criticat dur SUA si ONU in legatura cu zecile de protestatari morti, relateaza Reuters. Intr-un discurs sustinut…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste marti, la o zi dupa violente sangeroase la bariera de securitate cu Fasia Gaza, unde militari israelieni au omorat aproape 60 de palestinieni in confruntari si manifestatii contra inaugurarii Ambasadei Statelor la Ierusalim, relateaza AFP conform News.ro .…

- Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. Pregatirile de razboi vin in contextul in care presedintele american Donald Trump a anuntat sanctiuni impotriva Iranului si retragerea SUA din acordul nuclear incheiat cu aceasta tara in anul…

- Trupele israeliene au impuscat mortal, vineri, patru palestinieni la granita cu Fasia Gaza, astfel ca bilantul deceselor a ajuns la 35 de cand au inceput protestele palestinienilor care doresc sa isi reocupe casele pierdute din Israel in timpul razboiului de independenta din 1948-1949.Protestatarii…

- Trupele israeliene au impuscat mortal doi protestatari palestinieni si au ranit cel putin alti 150 la granita Israelului cu Fasia Gaza, conform medicilor, scrie NEWS.RO, citand Reuters. Protestatarii, printre care se afla si refugiati palestinieni si urmasii lor care doresc sa isi reocupe casele pierdute…

- Turcia a denuntat 'folosirea disproportionata' a fortei de catre Israel in Fasia Gaza, unde cel putin 12 palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale armatei israeliene, informeaza AFP. 'Condamnam in mod viguros folosirea disproportionata a fortei de catre Israel impotriva manifestantilor…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…