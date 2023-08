”Mai multe nereguli” la secția Spitalului ”Mavromati” din Botoșani, unde a murit o tânără însărcinată Mai multe nereguli au fost depistate in activitatea personalului care era de serviciu in noaptea de joi spre vineri in Secției obstetrica-ginecologie a Spitalului ”Mavromati” Botoșani, unde o tanara insarcinata a decedat, a transmis Ministerul Sanatații. „Ca urmare a verificarilor efectuate au fost identificate mai multe nereguli in activitatea desfasurata de catre personalul din cadrul unitatii spitalicesti, aflat in serviciu la data evenimentului. La nivelul Ministerului Sanatatii a fost constituit un grup de lucru condus de ministrul Sanatatii, cu reprezentantii Inspectiei Sanitare de Stat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

