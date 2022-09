Stiri pe aceeasi tema

O nava umanitara germana a recuperat de pe mare mai multe grupuri de migranti lansati in tentativa de a traversa Marea Mediterana in ambarcatiuni supraaglomerate, in acest weekend, informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres.

Vicepreședintele Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner, le-a cerut susținatorilor sai sa inceteze protestul de sambata, aparandu-le totodata dreptul de a manifesta, dupa ce procurorii au cerut o condamnare la 12 ani de inchisoare pentru presupuse fapte de corupție, potrivit Reuters.

Ocean Viking, nava organizatiei neguvernamentale SOS Mediterranee, a salvat 41 de migranti, in noaptea de miercuri spre joi, de pe o ambarcatiune din lemn in pericol descufundare, a transmis, joi, organizatia, citata de France Presse, potrivit Agerpres.Printre persoanele salvate sunt trei femei si trei…

Un copil, de trei ani, si o femeie, de 40 de ani, au fost transportati la spital dupa ce au fost raniti in urma unui accident produs miercuri pe DN 15D, in localitatea Bozienii de Sus din comuna Ruginoasa, judetul Neamt, informeaza Agerpres.

O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax.

Guvernul si liderii indigeni din Ecuador au semnat joi dupa-amiaza un acord care pune capat protestelor impotriva preturilor ridicate si care paralizeaza tara de mai bine de doua saptamani, relateaza AFP preluat de agerpres.

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in urma unui front atmosferic insotit de furtuni violente ce a succedat sambata seara valului de canicula din Franta, care a doborat recordurile maxime de temperatura in mare parte din tara, informeaza duminica EFE.

Un soldat tadjic a fost ucis marti intr-un schimb de focuri intre graniceri la frontiera contestata dintre Kargazstan si Tadjikistan, unde au loc in mod regulat tensiuni, relateaza o mass-media locala si o agentie de presa rusa, preluate de AFP, noteaza Agerpres.