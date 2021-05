Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii egipteni au scos la iveala circa 250 de morminte vechi de 4.200 de ani, in provincia Sohag, din sudul Egiptului, a anuntat marti Ministerul pentru Antichitati, relateaza agerpres.ro.

- Contractul in valoare de 13 milioane de lei, de reabilitare a cladirii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, co finantat din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2014 2020 a fost reziliat In urmatoarea perioada, CJC va demara o noua licitatie pentru desemnarea unui…

- Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 inființat de Primaria și Consiliul orașului Ghimbav incepe sa funcționeze de vineri, 7 mai. Persoanele care doresc sa se imunizeze se pot inscrie direct la Centrul de Vaccinare, de pe strada Școlii nr. 7(Școala germana) incepand cu data de 05 mai, ora 12.00 sau…

- O tanara de 22 de ani din Baia Mare a fost accidentata de un autobuz in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, in zona strazii Memorandumului din Cluj-Napoca. Articolul Cluj-Napoca: Tanara lovita de autobuz in centrul orașului apare prima data in Someșeanul.ro .

- In noaptea de 29 spre 30 martie, in jurul orei 01.20, un tanar a furat mai multe bunuri dintr-un autoturism parcat in Piața Libertații din Satu Mare. In scurt timp, polițiștii locali l-au identificat pe R.E. de 23 de ani din Satu Mare, care, in urma controlului corporal, s-a constatat ca avea asupra…

- Primarul orașului Campeni, Dan Cristian Pașca a anunțat ca la cererea conducerii Liceului Tehnologic Silvic, Sala de Sport de peste Raul Arieș – strada Izvoarelor a fost redata incepand de ieri, 3 martie 2021, pentru desfașurarea orelor de educație fizica a elevilor. „Conducerea Liceului Tehnologic…

- Un cunoscut hotel din Alba Iulia a fost scos la vanzare cu suma de aproximativ 1 milion de euro. Cladirea din centrul istoric al orașului dateaza de peste 120 de ani Hotelul La Maison de Caroline din Municipiul Alba Iulia a fost scos la vanzare pentru suma de 980.000 de euro. Hotelul La Maison de Caroline…

- Doua sarcofage cu o vechime de 1.800 de ani au fost descoperite in zona unui parc zoologic din centrul Israelului, au anuntat joi Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA) si parcul safari, relateaza Xinhua. Cele doua sicrie vechi din piatra au fost descoperite pe teritoriul parcului zoologic…