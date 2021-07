Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri infractori din Mehedinți au fost capturați astazi in zona localitații Verești in urma unei acțiuni demne de un film. S-au tras focuri de arma, s-a folosit elicopter pentru urmarire aeriana, o autospeciala a Poliției care urmarea mașina in care se aflau infractorii a fost scoasa din cursa…

- Guvernul a modificat o ordonanta de urgenta pentru stabilirea a trei unitati sanitare care vor opera elicopterele SMURD care vor deservi zona montana. Cele trei noi baze aeriene vor fi deschise in Caras- Severin, Brasov si Suceava. Secretarul de stat din cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat, la…

- Majoritatea aplicatiilor medicale si de fitness din Google Play (88%) colecteaza mai multe date decat este nevoie, reiese dintr-un studiu publicat, recent, de Optus Macquarie University Cyber Security Hub din Sydney, citat de blogul din Romania al producatorului de securitate cibernetica, Eset.…

- Astazi, in jurul orei 05:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale celor 2 victime, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Berveni. La fața…

- Accident rutier spre gradina zoologica din padurea Trivale din Pitești. Un autoturism a parasit partea carosabila și a cazut intr-un canal. Doua persoane necesita ingrijiri medicale, transmite ISU Argeș. Un barbat de 71 de ani și o femeie de 67 de ani au suferit leziuni minore și au fost transportați…

- Intervenții numeroase, in minivacanța de Paște, pentru pompierii timișeni. Salvatorii au participat la misiuni medicale, dar și la incendii și accidente. Cele mai solicitate au fost echipajele SMURD.