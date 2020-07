Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara care, in aceasta dimineața, au descins in șapte locații din Uivar, pentru a-i ridica pe membrii unei grupari specializate in traficul de persoane, scrie pressalert.ro.Din investigațiile DIICOT a reieșit ca suspecții au racolat,…

- Mai multe minore din județul Iași au fost obligate sa se prostitueze. Marturiile acestora sunt de-a dreptul sfașietoare. „M-a lovit de mai multe ori cu pumnii și picioarele peste corp și cap!”, a povestit una dintre victime. Indivizii acuzați in acest caz vor sa fie liberi Marturii sfașietoare in fața…