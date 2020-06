Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20.06.2020, si duminica, 21.06.2020, datorita lucrarilor la infrastructura rutiera din Piata Regina Maria (Spitalul de Copii Louis Turcanu)... The post Mai multe mijloace de transport public din Timisoara vor circula pe trasee deviate appeared first on Renasterea banateana .

- STPT a anunțat ca miloacele de transport in comun de pe liniile 11, M11, 14, M14 si 18 vor circula deviat, incepand cu data de 28 mai, din cauza lucrarilor la carosabil de pe bulevardul Republicii. Traseele mijloacelor de transport de pe liniile amintite se vor modifica astfel: – liniile 11 si M11 vor…

- Un bebelus de doar doua luni a fost trantit de pamant de mama lui, intr-o criza de gelozie, dupa ce femeia s-a certat cu iubitul intr-un hotel din Timisoara unde locuiau. Copilul a fost dus de urgenta la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, iar mama lui a fost preluata de politisti pentru…

- Potrivit anchetatorilor, femeia se certase, sambata, cu iubitul ei, roman, care-i spusese ca pleaca cu treburi in alt oraș. De nervi, femeia a luat copilul in brate si a dat cu el de pamant. Cei doi locuiau intr-un hotel din Timișoara deoarece au fost prinși aici din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Bebelusul s-a nascut pe 1 aprilie la maternitatea Odobescu din Timisoara, iar cinci zile mai tarziu a fost externat impreuna cu mama sa. In urma cu doua zile, micutul a fost transportat la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" pentru ca tusea si avea febra. Atat bebelusul, cat si mama…

- Un nou-nascut, care a venit pe lume la Maternitatea Odobescu, a fost depistat pozitiv, cu COVID-19, marți, dupa ce a fost adus de mama sa la un control la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”. Ambii au fost diagnosticați cu COVID-19 și sunt internați la Maternitatea Bega din Timișoara - spital Covid. Bebelușul…