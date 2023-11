Stiri pe aceeasi tema

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Apa calda de consum și incalzirea e intrerupta azi pana la ora 14, la punctele termice 27 și 28. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor: Martir Gh. Iosub, Martir D-tru Osman, Leandrului, Sever Bocu,…

Dupa ce chiar la inceputul lunii, Consiliul Județean Arad ne-a informat ca proiectul ce privește drumul expres Arad – Oradea a primit acordul de mediu,...

- Ritmul de lucru pe drumul expres Tureni (DN1) – A3 este unul foarte bun. Lucrarile au debutat in vara acestui an și se vorbește chiar de o varianta in care ar putea fi gata pana la finele anului viitor, termenul maxim preconizat fiind primavara lui 2025. Citește și: Au inceput lucrarile la drumul expres…

- Compania de transport public Cluj-Napoca anunța suplimentarea mijloacelor de transport in comun in contextul inceperii noului an universitar. Astfel, incepand cu data de 29 septembrie, numarul mijloacelor de transport se va suplimenta pe mai multe linii urbane, inclusiv pe cele metropolitane. Liniile…

- Ultimul mare obstacol existent in calea extinderii la patru benzi a drumului județean care traverseaza Dumbravița și care leaga Timișoara de autostrada A1 a fost trecuta. Veșnica problema a stalpilor care susțin rețeaua de alimentare cu energie a troleibuzelor care circula din oraș pin comuna periurbana…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marti, la Timisoara, rezilierea contractului pentru drumul de legatura dintre A1 si DN69 (zona Sanandrei), afirmand ca nu este multumit de mobilizarea constructorului italian."Am constatat ca mobilizarea constructorului este foarte slaba: progresul…

- Nervii șoferilor și al oamenilor care circula cu mijloacele de transport in comun vor fi puși la incercare de noi lucrari la infrastrucura rutiera dintr-un punct aglomerat al orașului. Așadar, din data de 18 august, ora 05:00, pana in data de 20.08.2023, ora 05:00, se vor desfasura lucrari de asfaltare…

- Crima s-a produs in cartierul Calea Șagului. Se pare ca victima era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea, arata primele date ale anchetei, potrivit Opinia Timișoarei. Criminaliștii au demarat cercetarile la fata locului, iar echipe ale poliției patruleaza prin Timișoara, in…